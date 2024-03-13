Haberler Antalyaspor FIFA Antalyaspor'un cezasını süresize çevirdi

FIFA Antalyaspor'un cezasını süresize çevirdi

Son dakika spor haberleri... 3 dönem transfer yasağı bulunan Antalyaspor'un cezası, FIFA tarafından süresize çevrildi. İşte detaylar...

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2024 Çarşamba 13:17
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FIFA Antalyaspor'un cezasını süresize çevirdi

FIFA tarafından, üç transfer dönemi cezası bulunan Antalyaspor hakkında yeni bir karar alındı.

Süper Lig ekibi Antalyaspor'un transfer yasağı FIFA tarafından süresize çevirildi.

Antalyaspor ihtilaflı oyunculara borçlarını ödeyene kadar transfer yapamayacak. Süresiz transfer yasağı, kulüp borçlarının tamamını ödeyene kadar sürecek.

BAŞKAN BOZTEPE'DEN TRANSFER YASAĞI AÇIKLAMASI

Devre arası transfer döneminde transfer yapamayan tek takım olan Antalyaspor'da Sinan Boztepe, transfer yasağıyla ilgili geçtiğimiz ay açıklama yaparak, "Transfer yasağı, küçük geçmişten gelen birkaç mahkemelik olay vardı ve sonuçlandı. Çok ciddi rakamlar da değil, yaklaşık 200 bin Euro civarı bir ödeme yapıldığı takdirde ceza kalkıyor. Kısa vadede zaten ihtiyacımız olduğu kadar ödenecek bir transferin engeli diyelim buna. Transfer engelini kaldıracağız. Çok önemli bir detay değil. Sonuçlanmasını beklediğimiz bir Luiz Adriano dosyası var. O da muhtemelen yakın zamanda sonuçlanır. Sonuçlanmasına göre hareket edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

DİĞER
Aldatmak'ta ortalığı karıştıran evlilik!
Paradan kule yapan CHP'liler ifadeye çağrıldı! | Kimin parası kimin cebinde | Özgür Çelik'ten "kayıt dışı" itirafı | Fatih Keleş, Özgür Nas, Can Poyraz...
F.Bahçe paraya para demeyecek!
İşte Süper Lig'in en çok değer kaybeden futbolcuları!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Başakşehir uzatmalarda kazandı!
Sergen Yalçın: Kaybettiğimiz için üzgünüz!
SOĞAN DOLMASI TARİFİ | Soğan Dolması nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları
ŞOK KATALOG RAMAZAN FIRSATI | 13-19 Mart ŞOK indirimli ürünler listesi
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 13 Mart rakamları
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'ın en istikrarlısı Barış Alper! G.Saray'ın en istikrarlısı Barış Alper! 13:31
FIFA'dan Antalyapor'a flaş ceza! FIFA'dan Antalyapor'a flaş ceza! 13:17
Başkan açıkladı: Oyuncularım şike yapıyor... Başkan açıkladı: Oyuncularım şike yapıyor... 13:13
Altınordu'da gözler Enis Destan'da! Altınordu'da gözler Enis Destan'da! 12:36
Göztepe'de Heliton parlıyor! Göztepe'de Heliton parlıyor! 12:29
Lazio'da Sarri dönemi sona erdi! Lazio'da Sarri dönemi sona erdi! 12:12
Daha Eski
Icardi'den Diyarbakır paylaşımı! Icardi'den Diyarbakır paylaşımı! 12:11
Brighton - Roma maçı ne zaman? Brighton - Roma maçı ne zaman? 12:03
Liverpool - Sparta Prag maçı ne zaman? Liverpool - Sparta Prag maçı ne zaman? 12:01
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı! UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı! 12:00
Bayer Leverkusen - Karabağ maçı ne zaman? Bayer Leverkusen - Karabağ maçı ne zaman? 11:58
Atalanta - Sporting maçı ne zaman? Atalanta - Sporting maçı ne zaman? 11:56