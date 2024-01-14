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Antalyaspor'da Sergen Yalçın: 1 puan üzücü

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Bitexen Antalyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın, mücadeleden bir puanla ayrılmanın kendileri açısından üzücü olduğunu söyledi.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 19:26
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Antalyaspor'da Sergen Yalçın: 1 puan üzücü

Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Trabzonspor karşısında çok iyi mücadele ettiklerini belirtti.

Oyunu kontrol ettiklerini ifade eden Yalçın, kazanmak adına futbolcularının sürekli pozisyon ürettiğini anlattı.

Yalçın, mücadelelerinden dolayı oyuncularına teşekkür ederek, "Bir puanla ayrılmak bizim için üzücü oldu. Üç maçlık periyotta buradayız. Çok antrenman yapma fırsatımız olmadı. Daha çok maç oynayarak takımı hazırlamaya çalışıyoruz. Yavaş yavaş çok daha iyi oyunlar oynayarak, iyi sonuçlar almayı arzuluyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Yoğun maç periyodunun futbolcuları zorladığına değinen Sergen Yalçın, 17 Ocak Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Siltaş Yapı Pendikspor ile oynayacakları maçı kazanmaları durumunda kupa ile ilgili bir planlama yapabileceklerini sözlerine ekledi.

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