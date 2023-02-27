Ataberk devleşti

Antalyaspor'da dün kalede Ataberk Dadakdeniz forma giydi. Ruud Boffin ile yollarını ayıran, yeni transfer Helton Leite'yi de oynatamayan Akdeniz ekibinde bu sezon çok eleştirilen Alperen Uysal da yedekti. Teknik direktör Nuri Şahin, 23 yaşındaiki Ataberk'i oynadı. 1'i penaltı 6 kurtarış yaptı.
Antalyaspor'da dün kalede Ataberk Dadakdeniz forma giydi. Ruud Boffin ile yollarını ayıran, yeni transfer Helton Leite'yi de oynatamayan Akdeniz ekibinde bu sezon çok eleştirilen Alperen Uysal da yedekti. Teknik direktör Nuri Şahin, 23 yaşındaiki Ataberk'i oynadı. 1'i penaltı 6 kurtarış yaptı.