Antalyaspor'da ayrılık! Luiz Adriano Internacional'e transfer oldu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da flaş bir ayrılık yaşandı. Kırmızı-beyazlı takımın yıldız futbolcusu Luiz Adriano, Internacional'e transfer oldu.

Internacional, transferi resmi sosyal medya hesabından duyururken, deneyimli santrfor ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

35 yaşındaki deneyimli forvet, bu sezon Antalyaspor formasıyla çıktığı 22 karşılaşmada 4 gol atarken 2 de asist yaptı.