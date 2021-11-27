Antalyaspor Alanyaspor | CANLI

Süper Lig'in 14. haftasında Antalyaspor, sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor. Akdeniz derbisinde iki takım da kazanarak üst sıralara yükselme peşinde.





İLK 11'LER



Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Naldo, Güray, Poli, Doğukan, Fredy, Mukairu, Amilton

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Awaziem, Mevlja, Tayfur, Efkan, Fatih, Candeias, Emre Akbaba, Davidson Babacar

ANTALYASPOR - ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Antalyaspor - Alanyaspor maçı saat 13:30'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.