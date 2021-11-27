Haberler Antalyaspor Antalyaspor Alanyaspor | CANLI

Antalyaspor Alanyaspor | CANLI

Süper Lig'in 14. haftasında Antalyaspor, sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor. Akdeniz derbisinde iki takım da kazanarak üst sıralara yükselme peşinde. Antalyaspor - Alanyaspor maçının CANLI anlatımını haberimizde...

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2021 Cumartesi 13:31 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2021 Cumartesi 13:32
Antalyaspor Alanyaspor | CANLI

Süper Lig'in 14. haftasında Antalyaspor, sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor. Akdeniz derbisinde iki takım da kazanarak üst sıralara yükselme peşinde.



İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Naldo, Güray, Poli, Doğukan, Fredy, Mukairu, Amilton

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Awaziem, Mevlja, Tayfur, Efkan, Fatih, Candeias, Emre Akbaba, Davidson Babacar

ANTALYASPOR - ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Antalyaspor - Alanyaspor maçı saat 13:30'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

DİĞER
Manchester City-Barcelona-Real Madrid arasında transfer pazarı! Sterling, Pedri ve Benzema transferleri...
Usta sanatçı Orhan Gencebay'dan dikkat çeken açıklama: Yüksek faizle Türkiye'yi soymak istiyorlar
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor