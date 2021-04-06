Antalyaspor iç saha serisini 8'e çıkarmak istiyor

Süper Lig'de 32 haftada 39 puan toplayan Fraport TAV Antalyaspor, DG Sivasspor ile çarşamba günü sahasında karşılaşacak. İki ekip toplamda 35, Süper Lig'de ise 24'üncü kez birbirlerine rakip olacak. Antalyaspor ile Sivasspor ilk olarak 1978-1979 yılında Türkiye Kupası mücadelesinde karşılaştı. O mücadelenin ardından iki takım toplamda 34 kez birbirlerine rakip oldu. İki kırmızı beyazlı takımın oynadığı 34 maçta Antalyaspor, 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 14'de yenilgi aldı. 34 maçın 4'ü Türkiye Kupası, 1'i hazırlık maçı, 6'sı TFF 1'inci Lig ve 23'ü ise Süper Lig maçı olarak kayıtlarda yerini aldı.

ANTALYASPOR EVİNDE ÜSTÜN

Antalya ekibi, Sivasspor ile sahasında daha önce 16 kez karşılaştı. Kırmızı beyazlı ekip bu maçlarda rakibine karşı 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.

EN ÇOK 2-1'LİK SKOR ALINDI

Antalyaspor ile Yiğidolar'ın maçlarında en çok 2-1'lik skor sahaya yansıdı. İki takım 8 kez sahadan 2-1'lik skorlarla sahadan ayrıldı. İki takım 5'er kez 1-0, 1-1 ve 2-0, 3 kez 0-0, 2'şer kez ise 3-0 ve 3-1'lik skorlar elde etti. İki takım 1'er kez ise, 2-2, 3-2, 4-1 ve 4-2'lik sonuçlar elde etti.

2 SAKAT, 1 CEZALI

Fraport TAV Antalyaspor'da zorlu DG Sivasspor maçı öncesi 3 oyuncu forma giyemeyecek. Kırmızı beyazlı takımda Ümit Milli Takım'ın Sırbistan ile oynadığı maçta köprücük kemiği kırılan ve 4-6 hafta arasında sahalardan uzak kalacak genç golcü Gökdeniz Bayrakdar ve son oynanan MKE Ankaragücü maçında sakatlanan deneyimli orta saha oyuncusu Hakan Özmert sahadaki yerini alamayacak. Antalyaspor'da orta sahanın maestrosu Nuri Şahin de sarı kart cezasından dolayı takımdaki yerini alamayacak. Akdeniz ekibi Antalyaspor, Veysel Sarı ve Eren Albayrak Sivasspor maçında kart görmeleri halinde bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Kayserispor maçında forma giyemeyecek. Kırmızı beyazlı takımda hafif sakatlığı bulunan Dever Orgill'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

İÇ SAHA SERİSİNİ 8'E ÇIKARMAK İSTİYOR

Fraport TAV Antalyaspor, sahasında oynayacağı DG Sivasspor maçında puan ya da puanlar alarak iç sahadaki yenilmezlik serisini 8'e çıkarmak istiyor. Kırmızı beyazlılar sahasında 6-0 kaybettiği Atakaş Hatayspor maçından sonra oynadığı hiç bir maçı kaybetmedi. Akdeniz ekibi Antalyaspor, Fatih Karagümrük ve BB Erzurumspor maçlarını kazanırken, Trabzonspor, Beşiktaş, Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa maçlarında ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

HEDEF 1000 PUAN BARAJINA ULAŞMAK

Fraport TAV Antalyaspor, DG Sivasspor maçında puan ya da puanlar alması durumunda 1000 puan barajına ulaşmış olacak. Kırmızı beyazlılar ligde 24 sezonda 818, bu sezon da 31 maç oynarken, bu karşılaşmalarda 271 galibiyet, 225 beraberlik, 353 mağlubiyet yaşadı. Oynadığı maçlarda 999 puanın sahibi olmayı başaran Antalyaspor, DG Sivasspor maçında 1000 puan barajına ulaşmayı hedefliyor.

Çarşamba günü saat 19.00'da Antalya Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Özgür Yankaya düdük çalacak.

Antalyaspor'da muhtemel 11 şöyle: "Boffin, Veysel, Kudryashov, Naldo, Eren, Bünyamin, Sam, Fredy, Doğukan Sinik, Amilton, Podolski." Akdeniz temsilcisinde Nuri Şahin cezalı durumda bulunurken, Gökdeniz Bayrakdar ve Hakan Özmert ise sakat olan oyuncular.