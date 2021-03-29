Kupa senin Antalya

Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşması öncesinde kulübe gelir getirmek amacıyla kentte bayrak kampanyası başlattı. Kırmızı-beyazlılar, final öncesinde şehri ayağı kaldırmak için harekete geçtiği belirtildi. Akdeniz ekibinin 55 yıllık tarihinde 2. kez finalde sahne alacağı hatırlatılıp, bu kapsamda hem kenti kırmızı-beyaz renklerle süslemek hem de kulübe gelir getirmek amacıyla "şehir senin, takım senin, kupa senin" sloganıyla bayrak kampanyası başlatıldığı kaydedildi. Kampanya ile 5 bin büyük bayrak asılması hedefleniyor.