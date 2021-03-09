Haberler Antalyaspor Antalya 1-1 ilerliyor

1-1 ilerliyor

Goller, ve ’den geldi. 15 beraberlikle ligin en fazla berabere kalan takımı olan kırmızı-beyazlılar, üst üste 7. beraberliğini aldı. Ligde yenilmezlik serisini 13 maça çıkarırken, bu sezon 8. kez sahadan 1-1’lik skorla ayrıldı.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2021 Pazartesi 23:50 Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2021 Salı 06:50
Antalya 1-1 ilerliyor

Ligin flaş ekiplerinden , 'yı konuk etti. 2021'de yenilgi yüzü görmeyen , bu başarısını karşısında da sürdürdü ama yine 3 puanla tanışamadı. Beraberliklerin takımı olan kırmızı-beyazlılar, 38'de 'ın şık frikiğiyle öne geçmesine rağmen 72'de 'in golüne engel olamadı ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte , üst üste 7. beraberliğinin ardından ligde 15 beraberlikle bu kategoride zirveyi kimseye kaptırmadı. Yenilmezlik serisini de 'yla birlikte 15'e taşıyan Antalyaspor'un, galibiyet hasreti 7 maça yükseldi. Lacivert-beyazlılar ise üst üste 2 yenilginin ardından puanla tanışırken, deplasmanda 5 maçtır sevinemiyor.

"KAZANAN OLACAĞIZ"
hocası , Paşa beraberliği sonrası galibiyet hasretine artık son vermeleri gerektiğini söyledi. Yanal, "Kazanmamız gerekiyor. Sonuçta kazanacağız, kazanan bir takım olacağız" dedi.

REKORA DEVAM
'de geçen hafta beraberliğiyle kulüp tarihinin 55 yıllık yenilmezlik rekorunu kıran Antalyaspor, Kasımpaşa beraberliğiyle bu rekorunu 13'e taşıdı.

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