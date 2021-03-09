Antalya 1-1 ilerliyor

Ligin flaş ekiplerinden Antalyaspor, Kasımpaşa'yı konuk etti. 2021'de yenilgi yüzü görmeyen Akdeniz ekibi, bu başarısını Paşa karşısında da sürdürdü ama yine 3 puanla tanışamadı. Beraberliklerin takımı olan kırmızı-beyazlılar, 38'de Hakan'ın şık frikiğiyle öne geçmesine rağmen 72'de Thelin'in golüne engel olamadı ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Antalya temsilcisi, üst üste 7. beraberliğinin ardından ligde 15 beraberlikle bu kategoride zirveyi kimseye kaptırmadı. Yenilmezlik serisini de Türkiye Kupası'yla birlikte 15'e taşıyan Antalyaspor'un, galibiyet hasreti 7 maça yükseldi. Lacivert-beyazlılar ise üst üste 2 yenilginin ardından puanla tanışırken, deplasmanda 5 maçtır sevinemiyor.



"KAZANAN OLACAĞIZ"

Antalya hocası Ersun Yanal, Paşa beraberliği sonrası galibiyet hasretine artık son vermeleri gerektiğini söyledi. Yanal, "Kazanmamız gerekiyor. Sonuçta kazanacağız, kazanan bir takım olacağız" dedi.



REKORA DEVAM

Kadıköy'de geçen hafta F.Bahçe beraberliğiyle kulüp tarihinin 55 yıllık yenilmezlik rekorunu kıran Antalyaspor, Kasımpaşa beraberliğiyle bu rekorunu 13'e taşıdı.