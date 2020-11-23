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Teknik Direktörü 'dan maçı yorumu! "Üstünlük bizdeydi"

'in 9. haftasında 'a 2-0 mağlup olan 'da , "Alanyaspor ligin en iyi takımlarından birisi. 3 yıldır çok güzel işler yaptıklarını biliyoruz. Buna rağmen maçta pozisyon üstünlüğü bizdeydi. Ne yaptığını bilen bir takıma karşı oynadık." dedi.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2020 Pazartesi 10:30
Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'dan Alanyaspor maçı yorumu! "Üstünlük bizdeydi"

'in 9. haftasında , sahasında ağırladığı Aytemiz 'a 2-0 yenildi. Maç sonunda gazetecilere açıklamalarda bulunan FT Antalyaspor'un Teknik Direktörü , maçın genelinde pozisyon üreten takımın kendileri olduğunu söyledi. Yanal, Alanyaspor'un oynadığı oyundan övgü dolu sözlerle bahsederek şunları söyledi:

"Alanyaspor ligin en iyi takımlarından birisi. 3 yıldır çok güzel işler yaptıklarını biliyoruz. Buna rağmen maçta pozisyon üstünlüğü bizdeydi. Ne yaptığını bilen bir takıma karşı oynadık. 10 kişi kalmamızın sonuca etkisi oldu. Bu tür maçlarda girilen net pozisyonları kaçırmamak gerekiyor. Rakibimiz tam kadro ile sahada, bizde ise çok eksik bulunuyordu. Genç, önü açık güzel bir kadro oluşturacağımız konusunda umutluyum. Takımımın 1-0'a kadar ki oyunundan ve heyecanından etkilendim. Rakipte akıllı ve güçlü oyuncular var."

Hakemi de kart konusunda eleştiren Yanal, "Hakemin kart konusunda adaletsiz davrandığını düşünüyorum. Hakan'ın da takımı yalnız bırakmaması gerekiyordu" diye konuştu.

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