Fraport TAV Antalyaspor 0-2 Aytemiz Alanyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in 9. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Antalya Stadyumu'nda oynanan Akdeniz derbisini Alanyaspor 2-0 kazandı.

Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri Salih Uçan ile Berkan Kutlu kaydetti.

Bu skorun ardından Alanyaspor puanını 20'ye yükseltirken, Antalyaspor 9 puanda kaldı.

MAÇ ÖZETİ

4'üncü dakikada Davidson'un, rakip ceza sahasına girmeden kaleye çektiği şutu kaleci Ferhat Kaplan kurtardı.



33'üncü dakikada Amilton orta sahadan sürerek sol çaprazdan topu ceza alanındaki Gökdeniz'e bıraktı. Bu futbolcu meşin yuvarlağı penaltı notasındaki Podolski'ye verdi. Sert şutu kalecide kaldı.



34'üncü dakikada Podolski'nin topuk pasında Sidney Sam'in, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşıdan gören noktadan sert şutunu kaleci Marafona kurtardı.



43'üncü dakikada Aytemiz Alanyaspor sağ kanattan Salih Uçan ile korner kullandı. Kale önüne yapılan ortaya Caulker'un kafa vuruşu üst direkten auta çıktı.



45'inci dakikada Fraport TAV Antalyaspor ceza alanı içinde Veysel Sarı'nın, Babacar'a faul yaptığı gerekçesi ile maçın hakemi Özgür Yankaya penaltı noktasını gösterdi. VAR hakemlerinin uyarısı ile Yankaya uzun bir süre ekrandan pozisyonun tekrarını izledikten sonra penaltı kararını iptal etti.



İlk yarı golsüz kapandı.



55'inci dakikada Bakasetas'ın sağ kanattan ortasında Efecan'ın dokunduğu top, Salih Uçan'ın önünde kaldı. Ayak içiyle düzgün vuruş yapan Salih Uçan topu ağlara gönderdi: 0-1.



68'inci dakikada Hakan Özmert, faul pozisyonunda hakeme yaptığı itiraz sonucunda ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı.



84'üncü dakikada Orta alandan aldığı topla rakip oyuncuları geçerek ceza alanına giren Berkan İsmail, kaleci ile karşıya kaldı. Kaleciyi de geçen yetenekli futbolcu oldukça şık bir gole imza attı: 0-2.



Maç, Aytemiz Alanyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.