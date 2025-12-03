CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Chelsea'ye Leeds United tokadı!

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Leeds United ile deplasmanda karşı karşıya gelen Chelsea, mücadeleyi 3-1 kaybederek soğuk duş aldı. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2025 Perşembe 01:16
İngiltere Premier Lig'de heyecan, 14. haftasında Leeds United-Chelsea mücadelesi ile sürdü. Çıktığı son karşılaşmalarda Arsenal, Barcelona gibi dev takımları yenen ve tüm kulvarlarda 7 maçtır bileği bükülmeyen Enzo Maresca ve ekibi, Elland Road Stadyumu'nda cehennemi yaşadı. Premier Lig'de 4 maçlık mağlubiyet serisi bulunan Leeds United, Chelsea'yi 90 dakikanın sonunda 3-1 mağlup etti.

Ev sahibi, ilk yarıyı Jaka Bijol (dk. 6) ve Ao Tanaka'nın (dk. 43) golleri ile 2-0 önde kapattı. Karşılaşmanın 50. dakikasında Pedro Lomba Neto'nun golü ile farkı 1'e indiren ve umutları yeşeren Chelsea'nin fişini dakika 72'de Dominic Calvert-Lewin çekti ve böylelikle maçın skoru atandı: 3-1.

Bu sonuç ile birlikte Leeds United, 14 puan ile 17. sıraya yükseldi ve küme düşme hattından kurtuldu. Chelsea ise 24 puanla 4. sırada sabit kaldı.


