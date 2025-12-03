CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Bayern Münih, Almanya Kupası'nda çeyrek finalde!

Bayern Münih, Almanya Kupası'nda çeyrek finalde!

Almanya Kupası Son 16 Turu mücadelesinde Union Berlin'le karşı karşıya gelen Bayern Münih rakibini 3-2 mağlup ederek adını üst tura yazdırdı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2025 Perşembe 01:15
Bayern Münih, Almanya Kupası'nda çeyrek finalde!

An der Alten Försterei Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 12. dakikasında Ansah'ın kendi kalesine attığı golle Bayern Münih 1-0 öne geçerken, Harry Kane'in 24. dakikada bulduğu golle durum 2-0'a geldi.

Union Berlin'de Leopold Querfeld 40. dakikada attığı penaltı golüyle farkı bire indirdi ancak 45+4'te bu kez Leite'nin kendi kalesine attığı golle Bayern Münih skoru 3-1'e getirdi.

Leopold Querfeld 'in 55. dakikada yine penaltıdan attığı golle fark tekrar bire inse de mücadelede başka gol olmadı ve Bayern Münih, Union Berlin'i 3-2 mağlup ederek Almanya Kupası'nda adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.

