Real Madrid, 3 maçlık galibiyet hasretini Athletic Bilbao karşısında bitirdi!

İspanya LaLiga'nın 19. haftasında Real Madrid, deplasmanda konuğu olduğu Athletic Bilbao'yu 3-0'lık mağlup etti ve 3 maçlık galibiyet hasretini bitirdi.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2025 Perşembe 00:40
LaLiga'nın 19. haftasında Real Madrid, deplasmanda Athletic Bilbao'nun konuğu oldu.

San Mames'te oynanan karşılaşmada eflatun beyazlılar 3-0'lık skorla 3 puanın sahib oldu.

Real Madrid'in ilk golünü 7. dakikada Kylian Mbappe kaydetti. 42. dakikada Eduardo Camavinga farkı ikiye çıkarırken 59. dakikada tekrar sahneye çıkan Mbappe skoru belidledi: 3-0.

Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve Real Madrid, 3 puanı alan taraf oldu.

Milli futbolcumuz Arda Güler, yedek başladığı maçta sakatlık yaşayan Eduardo Camavinga'nın yerine 69. dakikada oyuna dahil oldu.

Ligde 3 maçlık beraberlik serisinin ardından ilk kez kazanan Real Madrid, 36 puana yükselerek 37 puanla lider Barcelona'yı takibini sürdürdü.

20 puanda kalan Athletic Bilbao ise 8. sırada yer aldı.

LaLiga'nın 20. haftasında Real Madrid, Celta Vigo'yu konuk edecek. Athletic Bilbao ise Atletico Madrid'i ağırlayacak.

