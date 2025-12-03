CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler İngiltere Premier Lig Anfield'da kazanan çıkmadı: Liverpool 1-1 Sunderland

Anfield'da kazanan çıkmadı: Liverpool 1-1 Sunderland

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Liverpool ile Sunderland, 90 dakikanın sonunda birbirine üstünlük kuramadı ve karşılaşma 1-1'lik eşitlik ile sonuçlandı. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2025 Perşembe 01:19
Anfield'da kazanan çıkmadı: Liverpool 1-1 Sunderland

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Liverpool ile Sunderland karşı karşıya geldi. Anfield'da oynanan maçta Liverpool ile Sunderland 1-1 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Konuk ekip Sunderland, 67. dakikada Chemsdine Talbi ile üstünlüğü yakalarken Liverpool'dan cevap 81. dakikada Nordi Mukiele'nin kendi kalesini attığı golle geldi.

Bu sonuçla birlikte Liverpool, ligde çıktığı son 9 maçta 7. kez puan kaybetmiş oldu. Puanını 22'ye yükselten Arne Slot'un öğrencileri, zirvenin 11 puan gerisinde yer aldı. Sunderland ise ligde iki maçlık yenilmezlik serisi yakalamış oldu. Ligde 6. sırada yer alan ekip, puanını 23'e yükseltti.

