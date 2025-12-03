Anfield'da kazanan çıkmadı: Liverpool 1-1 Sunderland

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Liverpool ile Sunderland karşı karşıya geldi. Anfield'da oynanan maçta Liverpool ile Sunderland 1-1 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Konuk ekip Sunderland, 67. dakikada Chemsdine Talbi ile üstünlüğü yakalarken Liverpool'dan cevap 81. dakikada Nordi Mukiele'nin kendi kalesini attığı golle geldi.

Bu sonuçla birlikte Liverpool, ligde çıktığı son 9 maçta 7. kez puan kaybetmiş oldu. Puanını 22'ye yükselten Arne Slot'un öğrencileri, zirvenin 11 puan gerisinde yer aldı. Sunderland ise ligde iki maçlık yenilmezlik serisi yakalamış oldu. Ligde 6. sırada yer alan ekip, puanını 23'e yükseltti.