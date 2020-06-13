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13 Haziran 2020, Cumartesi
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Aynı uçakla ’a

Aynı uçakla İstanbul’a

Perşembe günü ’nda final için kapışacak olan ile , deplasmanına birlikte gittiler.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde kapışacak olan ile , deplasmanına aynı uçakla gitti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında özel uçak ayarlayan iki kulüp, sosyal mesafeye dikkat ederek uçakta karşılıklı seyahat etti. Bu akşam, ile karşılaşacak olan Alanya ve 'ın konuğu Antalyaspor, kente de aynı uçakla dönüş yapacaklar. İki temsilcisi, 18 Haziran Perşembe akşamı, yarı final ikinci karşılaşmasında final için mücadele edecek.
  1. 13.6.2020
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