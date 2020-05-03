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03 Mayıs 2020, Pazar
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bambaşka!

Antalyaspor bambaşka!

Ocak 2016'da 'a olan ve 1 yıl oynayan Samuel Inkoom, 'yi unutamadığını açıkladı.

Ocak 2016'da 'a olan ve 1 yıl oynayan Samuel Inkoom, 'yi unutamadığını açıkladı. 30 yaşındaki sağ bek, "2018'de dönme ihtimalim vardı ama olmadı. Türkiye'de statlar doluyor, ülke futbolu çok seviyor. İnsanlar çok arkadaşça. Taraftarlar sevecen ve oyuna tutkuyla bağlı. Kısacası Türkiye bambaşka bir yer" ifadelerini kullandı.
  1. 3.5.2020
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