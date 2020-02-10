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10 Şubat 2020, Pazartesi
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'den siftah

Podolski'den siftah

'nın dünyaca ünlü transferi , 'de siftah yaptı.

'nın dünyaca ünlü transferi , 'de siftah yaptı. Geçen hafta maçında ilk kez kadroya alınan ancak maçta süre almayan Alman golcü, Kayseri'de 79'da oyuna girdi.
  1. 10.2.2020
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