CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Başakşehir'e mi yoksa Konyaspor'a attığı gol mü daha güzeldi? Ernest Muçi cevapladı!

Başakşehir'e mi yoksa Konyaspor'a attığı gol mü daha güzeldi? Ernest Muçi cevapladı!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 3-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Mücadelenin ardından bordo-mavililerde Ernest Muçi, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2025 Cumartesi 22:28
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Başakşehir'e mi yoksa Konyaspor'a attığı gol mü daha güzeldi? Ernest Muçi cevapladı!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 3-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Mücadelenin ardından bordo-mavililerde Ernest Muçi, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE MUÇI'NİN AÇIKLAMALARI

"Bugün bizim adımıza çok önemli olacağını biliyorduk. Ligin ilk iki sırasındaki takımlar birbiriyle oynayacakları için onlara yaklaşmak adına kendi adımıza çok önemli olacağını biliyorduk. 1-0 geriye düşmek istemezdik ama 1-0'dan sonra karakter, istek gösterdi. Sonucunda da 3 puan aldık. Böyle devam edeceğiz."

"Asla pes etmemelisiniz hayatta. İlk haftalar istediğim gibi geçmedi ama her şey bir anda değişebiliyor. Odaklanmanız gerekiyor. Odaklanmaya devam edeceğiz."

"Başakşehir maçındaki ikinci golü mü, bugün attığı gol mü daha güzeldi?"

"Golün geldiği an, 3 puanı getirmesi, benim için bir ilki yaşatması ve sol ayakla olması nedeniyle Başakşehir maçında attığım gol."

Skriniar'dan flaş Osimhen ve Icardi itirafı!
Fırtına geri düşse de kazanmayı bildi!
DİĞER
Televizyonun efsane yüzüydü! 32 yaşında ortadan kayboldu, yıllar sonra ortaya çıktı! Tarık Tarcan’ın son hali şaşırttı!
Başkan Erdoğan İlim Yayma Ödülleri’nde konuştu: Gazze’de savaş değil planlı bir yok ediş var’
G.Saray'da şok ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu
F.Bahçe'den dev transfer operasyonu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Muçi'den o soruya flaş yanıt! Muçi'den o soruya flaş yanıt! 22:27
Paul Onuachu: Biz bir aile takımıyız Paul Onuachu: Biz bir aile takımıyız 22:21
"Golü yedikten sonra uyandık" "Golü yedikten sonra uyandık" 22:18
Tekke: Oyuncu kaybetmek istemiyorum Tekke: Oyuncu kaybetmek istemiyorum 22:14
Kenan sahneye çıktı Juventus kazandı! Kenan sahneye çıktı Juventus kazandı! 22:11
Ergin Ataman'dan Cedi Osman açıklaması! Ergin Ataman'dan Cedi Osman açıklaması! 22:08
Daha Eski
Doğan'dan Hacıosmanoğlu’na forma hediyesi Doğan'dan Hacıosmanoğlu’na forma hediyesi 22:05
Fırtına geri düşse de kazanmayı bildi! Fırtına geri düşse de kazanmayı bildi! 21:56
Onuachu'dan anlamlı gol sevinci! Onuachu'dan anlamlı gol sevinci! 21:16
Sakarya'da kazanan yok! Sakarya'da kazanan yok! 21:07
Kenan Yıldız sahnede! Kenan Yıldız sahnede! 21:01
Trabzonspor penaltı kazandı! İşte o pozisyon Trabzonspor penaltı kazandı! İşte o pozisyon 20:48