Mourinho'dan akıllara zarar hareket! Zaman geçirmek için öyle bir şey yaptı ki...

Benfica, Portekiz Süper Ligi'nin 12. haftasında Nacional deplasmanına konuk oldu. 90+5'te Vangilis Pavlidis'in golüyle 3 puanı alan konuk ekipte teknik direktör Jose Mourinho, Yunan futbolcunun golünün ardından zaman geçirmek için yaptığı hareket ile izleyenleri şaşkına çevirdi. 62 yaşındaki teknik adam, Nacional'in maçın son dakikalarında taç atışı kazandığı anlarda topu yedek kulübesinin arkasına attı.

İŞTE O ANLAR