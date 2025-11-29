Bouchouari'den geri dönüş sözleri! 7 aylık bir süreden sonra...

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Trabzonspor sahasında konuk ettiği Tümosan Konyaspor'u 3-1'lik skor ile mağlup etti. Karşılaşmada ilk kez 11'de forma şansı bulan bordo-mavili oyuncu Benjamin Bouchouari, maça ilişkin değerlendirmede bulundu. Benjamin Bouchouari, "Mutlu olduğumu söyleyerek sözlerime başlamak istiyorum. Bugün kazandık. 3 puan bizim için çok önemliydi. Bu galibiyet ile ligde üst sıralardaki yerimizi koruduk. Takibimizi devam ettirdik. Hedefimiz bu şekildeydi. Uzun zaman sonra ilk 11'de maça çıktım. 7 aylık bir süreden sonra bu maç benim için iyiydi" diye konuştu.

Takımının 9 maçtır kaybetmediğine değinen Bouchouari, "Takım arkadaşlarım ve Fatih Tekke ile ilişkimin gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Hocamızın bizden ne istediği ve beklentileri çok net. Benim açımdan çok fazla kendimi gösterme şansım olamamıştı. Bu açıdan ilk 11'de kendimi gösterme şansı elde ettim. 9 maçtır kaybetmeyen bir Trabzonspor var. Birkaç maç kaçırdım zaten takıma geç katılmıştım. Sakatlık ve o aradaki süreci kapatma derken kaçırdığım bir süreç oldu. 9 maçtır kaybetmeyen bir ekibimiz var. Bu şekilde ara transfer dönemine kadar böyle devam eder diye düşünüyorum. Burada iyi oyunlar oynanıyor, iyi ataklar yapılıyor, hücum yönü güçlü bir lig diyebilirim. Bir futbolcu için oyun kalitesi yüksek olduğu ortamda kendini iyi yansıtabilir diye düşünüyorum" dedi.