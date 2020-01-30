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30 Ocak 2020, Perşembe
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Bilet geliri ’a

Bilet geliri Elazığ’a

'un evinde ile oynayacağı maçta ve sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

'un evinde ile oynayacağı maçta ve sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Yeni transferler Podolski ile Ersan Gülüm takımla çalıştı. Bu maçta bilet gelirleri depremzedelere bağışlanacak
  1. 30.1.2020
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