Antalyaspor’dan 10 numara transferi – Fotomaç – 28 Ağustos 2018
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    28 Ağustos 2018, Salı
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    ’dan transferi

    Antalyaspor’dan 10 numara transferi

    ’da görevi bırakmaya hazırlanan başkan , sürpriz bir açıkladı. Bulut, hesabından daha önce prensipte anlaşma sağlanan orta saha oyuncusu ’nın Antalyaspor’a transferinin gerçekleştirdiğini duyurdu. 2 yıllık anlaşma sağlanan Faslı oyuncu, pozisyonunda görev alıyor.

    Geçtiğimiz hafta olağanüstü genel kurul kararı alınan 'da, görevi bırakmaya hazırlanan kulüp başkanı , daha önce prensipte anlaşmaya vardıkları 29 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusu ile anlaştıklarını hesabından duyurdu. Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al-Nasr'da forma giyen Barrada, kulüp tesislerine gelerek başkan Bulut ile el sıkıştı.

    KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA
    ayrıca, Antalyaspor kulübü resmi sitesinden 'Kulübümüz, orta saha oyuncusu Abdelaziz Barrada ile yaptığı görüşmeler sonucunda 2 yıllık anlaşmaya varmıştır' şeklinde duyuruldu.

    10 NUMARA POZİSYONUNDA OYNUYOR
    Getafe ve Marsilya formalarını giyen Barrada, 2015-2017 yılları arasında Fas Milli takımında da görev aldı. Son olarak Al-Nasr'da forma giyen Barrada çıktığı 13 maçta 3 gol 1 asistlik performans sergiledi. Barrada, pozisyonu ve kanatlarda da görev alıyor.

    1. 28.8.2018 21:51
    2. Güncelleme: 28.8.2018 22:04
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