Antalyaspor’dan 10 numara transferi
Antalyaspor’da görevi bırakmaya hazırlanan başkan Cihan Bulut, sürpriz bir transfer açıkladı. Bulut, sosyal medya hesabından daha önce prensipte anlaşma sağlanan orta saha oyuncusu Abdelaziz Barrada’nın Antalyaspor’a transferinin gerçekleştirdiğini duyurdu. 2 yıllık anlaşma sağlanan Faslı oyuncu, 10 numara pozisyonunda görev alıyor.
KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA
Transfer ayrıca, Antalyaspor kulübü resmi sitesinden 'Kulübümüz, orta saha oyuncusu Abdelaziz Barrada ile yaptığı görüşmeler sonucunda 2 yıllık anlaşmaya varmıştır' şeklinde duyuruldu.
10 NUMARA POZİSYONUNDA OYNUYOR
Getafe ve Marsilya formalarını giyen Barrada, 2015-2017 yılları arasında Fas Milli takımında da görev aldı. Son olarak Al-Nasr'da forma giyen Barrada çıktığı 13 maçta 3 gol 1 asistlik performans sergiledi. Barrada, 10 numara pozisyonu ve kanatlarda da görev alıyor.
- 28.8.2018 21:51
- Güncelleme: 28.8.2018 22:04
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Harun Tekin'de işlem tamam! Fenerbahçe...
Toplam 7
Yorum
yasın fb berkeyı kıralık verın 1 sene oynasın kendını gelıstırsın sonra gelsın fb cım kalesını korusun senı sevıyoruz berke
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Harun Tekin'de işlem tamam! Fenerbahçe...
Toplam 7
Yorum
yasın fb hayırlı olsun fenerım bırde sol kanaat alın aziz bech gelsin 1 on numara orta saha aldık mı tamamdır bu iş o zaman şampionluga oynarız
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Harun Tekin'de işlem tamam! Fenerbahçe...
Toplam 7
Yorum
Fb 1 kişilik kaleye 5 aday mı oldu şuan? Yazık berke kayboldu gitti. Kameni hiç bir halt etmeden 2 ml koyuyor cebe.. benide alın kameni gibiyim
Antalyaspor’dan 10 numara transferi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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