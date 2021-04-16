Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Ankaragücü maçında duraklamalarda penaltı kararı! İşte o pozisyon

Spor Toto Süper Lig'in 35. hafta maçında Beşiktaş ile MKE Ankaragücü kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar evinde 2-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmanın duraklama anlarına 2-1 geride giren Başkent ekibinde Paintsil, sağ kanattan ceza sahasına sokulmak isterken Gökhan Töre ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Halis Özkayha penaltı noktasını gösterdi.



PAINTSIL TOPU KİMSELERE VERMEDİ!

Ankaragücü'nün attığı ilk penaltı golünde de topun başındaki isim olan Paintsil, duraklama dakikalarında kazanılan penaltıda da topu kimselere bırakmadı. Hakemin penaltıya hükmetmesinin ardından 23 yaşındaki futbolcu topu formasının içine soktu. Topun başına geçen Paintsil bir kez daha kaleci Ersin Destanoğlu'nu mağlup ederek takımının zorlu deplasmandan 1 puanla dönmesini sağladı.

Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır