Haberler MKE Ankaragücü Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Ankaragücü maçında duraklamalarda penaltı kararı! İşte o pozisyon

Son dakika spor haberleri: maçında duraklamalarda penaltı kararı! İşte o pozisyon

'in 35. haftasında sahasında MKE 'nü ağırladı. Karşılaşmanın son anlarına 2-1 geride giren ekibi duraklama dakikalarında penaltı kazandı. 'nin ceza sahasında Paintsil'e yaptığı müdahale sonrası maçın hakemi penaltı kararı verdi. İşte o pozisyon...

MKE Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2021 Cuma 21:06
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Ankaragücü maçında duraklamalarda penaltı kararı! İşte o pozisyon

'in 35. hafta maçında ile MKE kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar evinde 2-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmanın duraklama anlarına 2-1 geride giren ekibinde Paintsil, sağ kanattan ceza sahasına sokulmak isterken ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Halis Özkayha penaltı noktasını gösterdi.

PAINTSIL TOPU KİMSELERE VERMEDİ!
Ankaragücü'nün attığı ilk penaltı golünde de topun başındaki isim olan Paintsil, duraklama dakikalarında kazanılan penaltıda da topu kimselere bırakmadı. Hakemin penaltıya hükmetmesinin ardından 23 yaşındaki futbolcu topu formasının içine soktu. Topun başına geçen Paintsil bir kez daha kaleci 'nu mağlup ederek takımının zorlu deplasmandan 1 puanla dönmesini sağladı.

Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır

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