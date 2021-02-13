Kayserispor - Ankaragücü maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 25. hafta maçında Kayserispor ile Ankaragücü kozlarını paylaşıyor. Başkent ekibi, yeni teknik direktörü Hikmet Karaman yönetimindeki ilk maçına çıktı.

KAYSERİSPOR - ANKARAGÜCÜ CANLI

KAYSERİSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI 11'LERİ

Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Kolovetsios, Uğur, Yasir, Luckassen, Karlo, Campanharo, Avramovski, Lennon, İlhan Parlak

Ankaragücü: Korcan, Pazdan, Sarlija, Kitsiou, Atila, Atakan, Voca, Emre Güral, Paintsil, Saba, Borven

KAYSERİSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Ankaragücü maçı saat 13:30'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.