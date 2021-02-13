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Kayserispor - Ankaragücü maçı CANLI

'in 25. haftasında Kayserispor sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor. Başkent ekibi, yeni teknik direktörü yönetimindeki ilk maçına çıktı. Alt sıraları yakından ilgilendiren mücadelede iki takım da üç puanı hedefliyor. Kritik mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

MKE Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 13:27 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 13:31
Kayserispor - Ankaragücü maçı CANLI

'de heyecan devam ediyor. 25. hafta maçında Kayserispor ile Ankaragücü kozlarını paylaşıyor. Başkent ekibi, yeni teknik direktörü yönetimindeki ilk maçına çıktı.

KAYSERİSPOR - ANKARAGÜCÜ CANLI

KAYSERİSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI 11'LERİ

Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Kolovetsios, Uğur, , , , Campanharo, Avramovski, ,

Ankaragücü: , Pazdan, , , , , , , , Saba, Borven

KAYSERİSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Ankaragücü maçı saat 13:30'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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