Ankaragücü - Hatayspor maçı CANLI

Süper Lig'de 12. hafta geride kaldı. Corona virüsü salgını sebebiyle 6. haftada ertelenen maçta Ankaragücü ile Hatayspor kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
İLK 11'LER
ANKARAGÜCÜ: Friedrich, Kitsiou, Sarlija, Erdi, Atila, Atakan, Endri, Ender, Pinto, Saba Lobjanidze, Emre Güral
HATAYSPOR: Munir, Sackey, Billong, Burak Can, Popov, Aabid, Ribeiro, Akintole, Gökhan Karadeniz, Selim, Diouf
ANKARAGÜCÜ - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Ankaragücü - Hatayspor maçı 15 Aralık Salı günü saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.