Haberler MKE Ankaragücü Ankaragücü - Hatayspor maçı CANLI

- maçı CANLI

Süper Lig'in 6. haftasında corona virüsü (koronavirüs) vakaları nedeniyle - karşılaşması 15 Aralık gününe ertelenmişti. Sarı lacivertliler, son olarak Süper Lig'in 12. hafta maçında Konyaspor'u 4-3 mağlup etmişti. Hatayspor ise evinde BB Erzurumspor'u 3-0'lık skorla devirmeyi başarmıştı. Ankaragücü - Hatayspor erteleme maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz...

MKE Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2020 Salı 15:59
Ankaragücü - Hatayspor maçı CANLI

Süper Lig'de 12. hafta geride kaldı. Corona virüsü salgını sebebiyle 6. haftada ertelenen maçta ile kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...



İLK 11'LER

ANKARAGÜCÜ: Friedrich, Kitsiou, Sarlija, Erdi, Atila, Atakan, Endri, Ender, Pinto, Saba Lobjanidze, Emre Güral

HATAYSPOR: Munir, Sackey, Billong, Burak Can, Popov, Aabid, Ribeiro, Akintole, Gökhan Karadeniz, Selim, Diouf

ANKARAGÜCÜ - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Hatayspor maçı 15 Aralık Salı günü saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

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