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Mustafa Denizli Altay'ın yeni başkanı oluyor!

Süper Lig'de küme düşmesi kesinleşen Altay'da, önemli bir gelişme yaşandı. Yapılan kongrenin oldukça şiddetli geçmesinin ardından başkanlık makamı konusunda kararsız kalan siyah beyazlılarda, yeni başkan Mustafa Denizli olacak. İşte detaylar...

Altay Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 13:09 Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 13:11
Mustafa Denizli Altay'ın yeni başkanı oluyor!

Spor Toto Süper Lig'e veda edip yönetimsiz kalan Altay'ın yeni başkanı Türk futbolunun ve siyah-beyazlı kulübün efsane ismi Mustafa Denizli oluyor.
Futbola başladığı Altay'da 18 yıl forma giyerek kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran, geçen sezon 38 yıl sonra teknik adam olarak döndüğü İzmir temsilcisinin 18 yıllık Süper Lig özlemini sonlandırıp bu sezon içinde takımla yolları tekrar ayrılan Mustafa Denizli, şimdi de köklü kulübün başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanıyor. Bu sezon ortasında yenilerek kapılarını futbola açan Alsancak Mustafa Denizli Stadı'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından isminin verilmesiyle onore edilen usta futbol adamı, kariyerinde ilk kez bir kulüpte başkanlık görevini üstlenecek.

Siyah-beyazlıların 28 Nisan'da organize edilen ve yarıda kalan olaylı kongresi öncesi eski başkan Nafiz Zorlu tarafından ismi başkan adaylığı için önerilen Mustafa Denizli, ilk etapta kişisel işleri nedeniyle bu görevi yapamayacağını dile getirmişti. Toplam borcu 371 milyon TL olarak açıklanan Altay'da başkan adayı çıkmaması üzerine camianın önde gelen isimleri tekrar Mustafa Denizli ismi üzerine yoğunlaştı. Hafta sonu kente gelip camianın önemli isimlerinden İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'in önderliğinde dün gerçekleşen toplantıda ikna olan Mustafa Denizli, başkanlık için liste çalışmalarına başladı. Kariyerinde teknik direktörlüğünü yaptığı A Milli Takım'a 2020 Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez çeyrek final oynatan Mustafa Denizli, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı şampiyon yapan tek teknik adam olmuştu.

İBRAHİM AKMAN YÖNETİMDE YER ALACAK

Altay'da 28 Nisan'daki kongre öncesi başkan adayı olmak için çalışma yapıp son anda aday olmaktan vazgeçen iş insanı İbrahim Akman'ın 20 Mayıs'ta tamamlanacak genel kurulda Mustafa Denizli'nin listesinde yer alacağı öğrenildi. Akman ve Denizli'nin 11 kişilik yönetimi oluşturmak için harekete geçtiği bildirildi. Sürpriz isimleri yönetime dahil etmeyi planlayan Mustafa Denizli'nin önümüzdeki günlerde adaylığını resmen açıklaması bekleniyor. Altay'da bugün kaldığı yerden devam etmesi planlanan kongre dün son anda ertelenmişti.

KALECİ LİS SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ

Altay'da lig bitmeden takımdan ayrılan Polonyalı kaleci Mateuzs Lis'in sözleşmesini tek taraflı feshettiği bildirildi. Siyah-beyazlılar, başarılı file bekçisinin 100 bin Euro'luk transfer taksitini ödemeyince oyuncu fesih hakkını kullandı. İzmir temsilcisi, Süper Lig ekiplerinin peşinde olduğu Lis'in satışından ciddi bir bonservis ücreti elde etmeyi planlıyordu. Kaleci Lis'e Fraport TAV Antalyaspor'un talip olduğu öğrenildi. Siyah-beyazlılar, kaleci Lis'ten 3 milyon Euro gelir hedefliyordu.

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