Haberler Almanya Bundesliga Freiburg-Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Bundesliga

Bundesliga’da haftanın kritik maçlarından biri Freiburg ile Werder Bremen arasında oynanacak. Europa-Park Stadyumu’nda Cumartesi günü sahne alacak karşılaşma, hem Avrupa kupalarına katılma yarışını hem de küme düşme hattını yakından ilgilendiriyor.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2026 Cumartesi 13:04
Freiburg - Werder Bremen maçı canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Europa-Park Stadyumu'nda oynanacak FreiburgWerder Bremen karşılaşması, sezonun kader maçlarından biri olmaya aday. Freiburg, Avrupa kupaları hedefini sürdürmek isterken; Werder Bremen küme düşme hattından kurtulmak için sahaya çıkacak. Freiburg - Werder Bremen maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Maça dair tüm ayrıntılar FOTOMAÇ.com'da…

FREIBURG - WERDER BREMEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Freiburg-Werder Bremen maçı 7 Şubat Cumartesi günü saat 17.30'da oynanacak.

FREIBURG - WERDER BREMEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Bundesliga maçı, S Sport kanalında canlı yayınlanacak. Freiburg-Werder Bremen maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

👉FREIBURG - WERDER BREMEN MAÇI CANLI İZLE👈

MUHTEMEL 11

Freiburg'un muhtemel 11'i: Atubolu, Treu, Ginter, Rosenfelder, Makengo, Eggestein, Manzambi, Beste, Suzuki, Scherhant, Matanovic

Werder Bremen'in muhtemel 11'i: Backhaus, Malatini, Friedl, Coulibaly, Sugawara, Schmid, Lynen, Stage, Deman, Njinmah, Mbangula

