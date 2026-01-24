CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Almanya Bundesliga Union Berlin-Borussia Dortmund karşı karşıya: Maç saati, kanalı ve ilk 11'ler!

Union Berlin-Borussia Dortmund karşı karşıya: Maç saati, kanalı ve ilk 11'ler!

Bundesliga’nın 18. haftasında Union Berlin, kendi sahasında ligin formda ekiplerinden Borussia Dortmund’u konuk ediyor. Topladığı 39 puanla lider Bayern Münih’i takibini sürdüren Dortmund, geçtiğimiz hafta Şampiyonlar Ligi’nde aldığı Tottenham mağlubiyetini ligde telafi etmek niyetinde. Diğer tarafta, 24 puanla 9. sırada yer alan ve son 5 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Union Berlin ise, evindeki müthiş taraftar desteğiyle dev rakibine geçit vermeyerek Avrupa kupaları iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor. Peki Union Berlin-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçtai, hangi kanalda?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2026 Cumartesi 16:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Union Berlin-Borussia Dortmund karşı karşıya: Maç saati, kanalı ve ilk 11'ler!

Union Berlin-Borussia Dortmund maçını canlı takip etmek için tıklayın....

Berlin'deki Union Berlin-Borussia Dortmund mücadelesi, Bundesliga'nın en zorlu deplasmanlarından birinde taktiksel bir savaşa sahne olacak. Ev sahibi Union Berlin, son haftalarda geriye düştüğü maçlarda gösterdiği direnç ve son dakika golleriyle 'pes etmeyen takım' kimliğini koruyor. Başkent temsilcisi, özellikle evinde Dortmund'a karşı son 6 maçta aldığı 4 galibiyetle rakibine karşı psikolojik bir üstünlüğe sahip. Konuk ekip Borussia Dortmund tarafında ise ligdeki 11 maçlık yenilmezlik serisi korunmak istiyor. Dortmund'un en büyük kozu, sezon başından bu yana ligi kasıp kavuran golcü Serhou Guirassy ve yaratıcı gücüyle Julian Brandt olacak. İşte Union Berlin-Borussia Dortmund maçının detayları...

Union Berlin-Borussia Dortmund MAÇI NE ZAMAN?

Bundesliga'nın 18. haftasındaki Union Berlin-Borussia Dortmund maçı, 24 Ocak Cumartesi günü oynanacak.

Union Berlin-Borussia Dortmund MAÇI SAAT KAÇTA?

Alte Forsterei'deki Union Berlin-Borussia Dortmund mücadelesi, Türkiye saati ile 17.30'da başlayacak.

Union Berlin-Borussia Dortmund MAÇI HANGİ KANALDA?

Robert Hartmann'ın düdüğüyle start alacak karşılaşma, S Sport Plus ve TiviBu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Union Berlin-Borussia Dortmund MUHTEMEL 11'LER

Union Berlin: Ronnow; Doekhi, Querfeld, Leite; Trimmel, Khedira, Kemlein, Juranovic; Jeong; Ilic, Ansah

Borussia Dortmund: Kobel; Anton, Can, Schlotterbeck; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Brandt; Guirassy

ASpor CANLI YAYIN

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev transfer çalımı!
Asprilla G.Saray için İstanbul'a geliyor!
DİĞER
Trabzonspor’a Süper Lig devlerinden transfer! Tarih verildi...
Aydın'da 87.5 milyar liralık yatırım! Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'e ayar: 3 yıldır neredeydin | "Küresel nizam kökten çatırdıyor"
G.Saray Arda Okan'ın peşinde!
Kartal'dan stopere Alman duvarı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Asprilla G.Saray için İstanbul'a geliyor! Asprilla G.Saray için İstanbul'a geliyor! 15:43
Keçiörengücü Boluspor'u farklı geçti Keçiörengücü Boluspor'u farklı geçti 15:26
Esenler Erokspor 3 puanı 3 golle aldı! Esenler Erokspor 3 puanı 3 golle aldı! 15:25
Kartal'dan stopere Alman duvarı Kartal'dan stopere Alman duvarı 15:10
West Ham United - Sunderland maçı detayları West Ham United - Sunderland maçı detayları 15:06
Kartal'ın Eyüpspor mesaisi sürüyor! Kartal'ın Eyüpspor mesaisi sürüyor! 14:53
Daha Eski
F.Bahçe Göztepe maçına hazır! F.Bahçe Göztepe maçına hazır! 14:48
CANLI | Villarreal - Real Madrid maçı CANLI | Villarreal - Real Madrid maçı 14:38
Sinner ve Anisimova 4. tura yükseldi Sinner ve Anisimova 4. tura yükseldi 14:31
Thiago Almada'dan transfer açıklaması! Thiago Almada'dan transfer açıklaması! 14:25
CANLI | Sevilla - Athletic Bilbao maçı CANLI | Sevilla - Athletic Bilbao maçı 14:20
Valencia-Espanyol maçı canlı izle! Valencia-Espanyol maçı canlı izle! 14:02