CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Almanya Bundesliga Mainz 05-Wolfsburg maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Mainz 05-Wolfsburg maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bundesliga’nın 18. haftasında Mainz 05, kendi sahasında Wolfsburg’u konuk ediyor. Topladığı 12 puanla ligin son sırasında yer alan ve son haftalarda savunma zaaflarıyla dikkat çeken Mainz, taraftarı önünde kazanarak küme düşme hattından bir an önce uzaklaşmak istiyor. Diğer tarafta, 19 puanla 12. sırada bulunan ve Avrupa potasıyla arasındaki farkı kapatmayı amaçlayan Wolfsburg ise, dış sahadaki etkinliğini kullanarak hanesine 3 puan yazdırmayı hedefliyor. İşte Mainz 05-Wolfsburg maçı canlı yayın bilgileri...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2026 Cumartesi 16:19
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Mainz 05-Wolfsburg maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Mainz 05-Wolfsburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

MEWA Arena'daki Mainz-Wolfsburg mücadelesi, her iki takımın da son dönemdeki savunma problemleri nedeniyle gollü bir maça aday. Ev sahibi Mainz 05, ligde çıktığı son maçlarda dirençli bir görüntü çizse de galibiyete ulaşmakta zorlanıyor. Özellikle iç sahada alınan sonuçlar taraftarı tatmin etmezken, hücum hattındaki bitiricilik sorunu teknik heyeti düşündürüyor. Konuk ekip Wolfsburg cephesinde ise kaptan Maximilian Arnold'un kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek olması orta saha kurgusunda önemli bir eksiklik yaratıyor. Ayrıca Joakim Maehle ve Jonas Wind gibi as oyuncuların sakatlıkları Wolfsburg'un elini zorlaştırsa da, Patrick Wimmer ve Lovro Majer gibi yetenekler hücumdaki en büyük tehditler olacak. İki takım arasındaki tarihi rekabette beraberliklerin ağırlıkta olması, bu 90 dakikanın da büyük bir taktik savaşına sahne olacağını gösteriyor. İşte Mainz 05-Wolfsburg maçının detayları...

Mainz 05-Wolfsburg MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Mainz 05-Wolfsburg maçı, 24 Ocak Cumartesi günü oynanacak. MEWA Arena'daki mücadele, Türkiye saati ile 17.30'da başlayacak.

Mainz 05-Wolfsburg MAÇI HANGİ KANALDA?

Bundesliga'nın 18. haftasında oynanacak Mainz 05-Wolfsburg mücadelesi S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Mainz 05-Wolfsburg MUHTEMEL 11'LER

Mainz 05: Batz; Kohr, Bell, Potulski; Da Costa, Sano, Amiri, Widmer; Nebel, Lee; Tietz

Wolfsburg: Grabara; Kumbedi, Jenz, Koulierakis, Zehnter; Souza, Gerhardt; Eriksen, Majer, Wimmer; Amoura

ASpor CANLI YAYIN

ASpor CANLI YAYIN

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev transfer çalımı!
Thiago Almada'dan transfer açıklaması!
DİĞER
Domenico Tedesco'dan Aston Villa'ya net mesaj! | Talisca'dan olay Alex itirafı...
Aydın'da 87.5 milyar liralık yatırım! Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'e ayar: 3 yıldır neredeydin | "Küresel nizam kökten çatırdıyor"
G.Saray Arda Okan'ın peşinde!
Kartal'dan stopere Alman duvarı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Asprilla G.Saray için İstanbul'a geliyor! Asprilla G.Saray için İstanbul'a geliyor! 15:43
Keçiörengücü Boluspor'u farklı geçti Keçiörengücü Boluspor'u farklı geçti 15:26
Esenler Erokspor 3 puanı 3 golle aldı! Esenler Erokspor 3 puanı 3 golle aldı! 15:25
Kartal'dan stopere Alman duvarı Kartal'dan stopere Alman duvarı 15:10
West Ham United - Sunderland maçı detayları West Ham United - Sunderland maçı detayları 15:06
Kartal'ın Eyüpspor mesaisi sürüyor! Kartal'ın Eyüpspor mesaisi sürüyor! 14:53
Daha Eski
F.Bahçe Göztepe maçına hazır! F.Bahçe Göztepe maçına hazır! 14:48
CANLI | Villarreal - Real Madrid maçı CANLI | Villarreal - Real Madrid maçı 14:38
Sinner ve Anisimova 4. tura yükseldi Sinner ve Anisimova 4. tura yükseldi 14:31
Thiago Almada'dan transfer açıklaması! Thiago Almada'dan transfer açıklaması! 14:25
CANLI | Sevilla - Athletic Bilbao maçı CANLI | Sevilla - Athletic Bilbao maçı 14:20
Valencia-Espanyol maçı canlı izle! Valencia-Espanyol maçı canlı izle! 14:02