Heidenheim-RB Leipzig MAÇI CANLI İZLE | Saat kaçta, hangi kanalda?

Voith Arena'da oynanacak Heidenheim-RB Leipzig mücadelesi, ligin en az gol atan takımlarından biri ile hücum gücü en yüksek ekiplerinden birini karşı karşıya getiriyor. Ev sahibi Heidenheim, bu sezon özellikle savunmada yaşadığı sorunlar nedeniyle alt sıralara demir atmış durumda; ancak Voith-Arena'daki dirençli oyunları her zaman büyük takımlar için bir tehdit oluşturuyor. Konuk ekip RB Leipzig cephesinde ise teknik direktör Ole Werner, hücumda Romulo, Yan Diomande ve Christoph Baumgartner üçlüsünün formuna güveniyor. Peki Heidenheim-RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Heidenheim-RB Leipzig MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Heidenheim-RB Leipzig maçı, 24 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Voith Arena'daki mücadele, Türkiye saati ile 17.30'da başlayacak.

Heidenheim-RB Leipzig MAÇI HANGİ KANALDA?

Bundesliga'nın 18. haftasında oynanacak Heidenheim-RB Leipzig mücadelesi S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Heidenheim-RB Leipzig MUHTEMEL 11'LER

Heidenheim: Ramaj; Busch, Mainka, Gimber, Stergiou; Schoppner, Dorsch; Ibrahimovic, Beck, Honsak; Pieringer

RB Leipzig: Gulacsi; Baku, Orban, Bitshiabu, Raum; Schlager, Seiwald, Baumgartner; Diomande, Romulo, Nusa

