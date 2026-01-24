CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Heidenheim-RB Leipzig MAÇI CANLI İZLE | Saat kaçta, hangi kanalda?

Heidenheim-RB Leipzig MAÇI CANLI İZLE | Saat kaçta, hangi kanalda?

Bundesliga’nın 18. haftasında Heidenheim, kendi sahasında ligin güçlü ekiplerinden RB Leipzig’i konuk ediyor. Topladığı 13 puanla 16. sırada yer alan ve küme düşme hattından kurtulmak isteyen Heidenheim, taraftarı önünde güçlü rakibinden puan kopararak moral bulmak niyetinde. Diğer tarafta, 32 puanla 5. sırada bulunan ve zirve takibini sürdüren RB Leipzig ise, deplasmandaki istikrarlı formunu sürdürerek ilk 3 içerisine kapak atmayı hedefliyor. Peki Heidenheim-RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2026 Cumartesi 16:19
Heidenheim-RB Leipzig MAÇI CANLI İZLE | Saat kaçta, hangi kanalda?

Heidenheim-RB Leipzig maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Voith Arena'da oynanacak Heidenheim-RB Leipzig mücadelesi, ligin en az gol atan takımlarından biri ile hücum gücü en yüksek ekiplerinden birini karşı karşıya getiriyor. Ev sahibi Heidenheim, bu sezon özellikle savunmada yaşadığı sorunlar nedeniyle alt sıralara demir atmış durumda; ancak Voith-Arena'daki dirençli oyunları her zaman büyük takımlar için bir tehdit oluşturuyor. Konuk ekip RB Leipzig cephesinde ise teknik direktör Ole Werner, hücumda Romulo, Yan Diomande ve Christoph Baumgartner üçlüsünün formuna güveniyor. Peki Heidenheim-RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Heidenheim-RB Leipzig MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Heidenheim-RB Leipzig maçı, 24 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Voith Arena'daki mücadele, Türkiye saati ile 17.30'da başlayacak.

Heidenheim-RB Leipzig MAÇI HANGİ KANALDA?

Bundesliga'nın 18. haftasında oynanacak Heidenheim-RB Leipzig mücadelesi S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Heidenheim-RB Leipzig MUHTEMEL 11'LER

Heidenheim: Ramaj; Busch, Mainka, Gimber, Stergiou; Schoppner, Dorsch; Ibrahimovic, Beck, Honsak; Pieringer

RB Leipzig: Gulacsi; Baku, Orban, Bitshiabu, Raum; Schlager, Seiwald, Baumgartner; Diomande, Romulo, Nusa

