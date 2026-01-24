CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Almanya Bundesliga Bayern Münih-Augsburg maçı detayları: Saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Bayern Münih-Augsburg maçı detayları: Saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Bundesliga’nın 18. haftasında lider Bayern Münih, kendi sahasında Augsburg’u konuk ediyor. Ligde geride kalan 18 maçta topladığı 50 puanla namağlup zirvede yer alan Bayern, en yakın takipçisi Dortmund ile arasındaki 11 puanlık farkı korumayı amaçlıyor. Diğer tarafta, 16 puanla düşme hattının hemen üzerinde, 15. sırada bulunan Augsburg ise dev rakibi karşısında sezonun en büyük sürprizlerinden birini gerçekleştirerek nefes almak istiyor. Peki Bayern Münih-Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2026 Cumartesi 16:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bayern Münih-Augsburg maçı detayları: Saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Bayern Münih-Augsburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Münih'teki Bayern Münih-Augsburg mücadelesi, kağıt üzerinde ligin en dominant gücü ile deplasman karnesi zayıf bir ekibi karşı karşıya getiriyor. Ev sahibi Bayern Münih, Vincent Kompany yönetiminde ligin hem en çok gol atan hem de en az gol yiyen takımı olarak kusursuz bir sezon geçiriyor. Hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde Union Saint-Gilloise engelini rahat geçen Bavyera ekibi, ligde de hata yapmayarak taraftarına bir derbi galibiyeti daha hediye etmek niyetinde. Konuk ekip Augsburg cephesinde ise işler bir hayli zor; son 5 maçında istikrarsız bir görüntü çizen ekipte savunmanın önemli ismi Noahkai Banks sarı kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Augsburg, Allianz Arena'da katı bir savunma kurgusuyla direnmeye çalışacak olsa da, Bayern'in sahasındaki ezici üstünlüğü maçın favorisini açıkça belli ediyor. İşte Bayern Münih-Augsburg maçının canlı yayın bilgileri...

Bayern Münih-Augsburg MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bayern Münih-Augsburg maçı, 24 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Allianz Arena'daki mücadele, Türkiye saati ile 17.30'da başlayacak.

Bayern Münih-Augsburg MAÇI HANGİ KANALDA?

Bundesliga'nın 18. haftasında oynanacak Bayern Münih-Augsburg mücadelesi S Sport Plus ve TiviBu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Bayern Münih-Augsburg MUHTEMEL 11'LER

Bayern Münih: Neuer; Bischof, Tah, Kim, Ito; Kimmich, Goretzka; Olise, Gnabry, Diaz; Kane

Augsburg: Dahmen; Keitel, Schlotterbeck, Zesiger; Fellhauer, Rexhbecaj, Massengo, Giannoulis; Rieder, Claude-Maurice; Gregoritsch

ASpor CANLI YAYIN

ASpor CANLI YAYIN

Thiago Almada'dan transfer açıklaması!
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev transfer çalımı!
DİĞER
İspanyol basınında Galatasaray tedirginliği! “Atletico Madrid için gerçek bir tehdit...”
Aydın'da 87.5 milyar liralık yatırım! Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'e ayar: 3 yıldır neredeydin | "Küresel nizam kökten çatırdıyor"
G.Saray Arda Okan'ın peşinde!
Kartal'dan stopere Alman duvarı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Asprilla G.Saray için İstanbul'a geliyor! Asprilla G.Saray için İstanbul'a geliyor! 15:43
Keçiörengücü Boluspor'u farklı geçti Keçiörengücü Boluspor'u farklı geçti 15:26
Esenler Erokspor 3 puanı 3 golle aldı! Esenler Erokspor 3 puanı 3 golle aldı! 15:25
Kartal'dan stopere Alman duvarı Kartal'dan stopere Alman duvarı 15:10
West Ham United - Sunderland maçı detayları West Ham United - Sunderland maçı detayları 15:06
Kartal'ın Eyüpspor mesaisi sürüyor! Kartal'ın Eyüpspor mesaisi sürüyor! 14:53
Daha Eski
F.Bahçe Göztepe maçına hazır! F.Bahçe Göztepe maçına hazır! 14:48
CANLI | Villarreal - Real Madrid maçı CANLI | Villarreal - Real Madrid maçı 14:38
Sinner ve Anisimova 4. tura yükseldi Sinner ve Anisimova 4. tura yükseldi 14:31
Thiago Almada'dan transfer açıklaması! Thiago Almada'dan transfer açıklaması! 14:25
CANLI | Sevilla - Athletic Bilbao maçı CANLI | Sevilla - Athletic Bilbao maçı 14:20
Valencia-Espanyol maçı canlı izle! Valencia-Espanyol maçı canlı izle! 14:02