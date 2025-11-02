CANLI SKOR ANA SAYFA
Köln - Hamburg maçı CANLI izle! Köln - Hamburg maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Bundesliga)

Köln - Hamburg maçı CANLI izle! Köln - Hamburg maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Bundesliga)

Bundesliga’da heyecan verici bir karşılaşma, FC Köln ile Hamburger SV arasında oynanacak. Geçtiğimiz sezon Bundesliga’ya yükselen iki ekip, RheinEnergieStadion’da Pazar öğleden sonra karşı karşıya gelecek. Ev sahibi Köln, kötü form grafiğini düzeltmeye çalışırken, konuk ekip Hamburg ise ligdeki beş maçlık yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor. Maçın canlı yayın bilgileri ise merak konusu oldu. Karşılaşma, Türkiye’den canlı olarak yayınlanacaksa yayın kanalı ve saat bilgisi önceden açıklanacak. Peki, Köln - Hamburg maçı saat kaçta, hangi kanalda? Köln - Hamburg maçı nasıl izlenir? İşte detaylar!

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2025 Pazar 10:37
Köln - Hamburg maçı CANLI izle! Köln - Hamburg maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Bundesliga)

Bundesliga'da bu hafta, FC Köln ve Hamburger SV ligdeki durumlarını güçlendirmek için karşı karşıya gelecek. Ev sahibi Köln, ligde kötü form grafiğini tersine çevirmek için sahaya çıkacak ve RheinEnergieStadion'da taraftar desteğini arkasına alacak. Hamburg ise, beş maçlık yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor. Teknik direktörler, hem hücum hem savunma planlarını maç öncesi analiz ederek sahaya çıkaracak. Bu mücadele, Bundesliga'da orta sıralar ve yükselme hattı açısından kritik bir karşılaşma olarak öne çıkıyor. Peki, Köln – Hamburg maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenebilir? Detaylar haberimizde...

👉 Köln-Hamburg maçını takip etmek için tıklayınız.

KÖLN - HAMBURG MAÇI NE ZAMAN?

Bundesliga'da Köln - Hamburg karşılaşması oynanacak. Mücadele, 2 Kasım Pazar günü (bugün) oynanacak.

KÖLN HAMBURG MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Köln-Hamburg maçı, saat 17:30 (TSİ)'da başlayacak.

FC Köln'ün muhtemel ilk 11'i: Schwabe, Schmied, Martel, Heintz, Sebulonsen, Johannesson, Huseinbasic, Lund, Bulter, El Mala, Kaminski

Hamburger SV'nin muhtemel ilk 11'i: Heuer Fernandes, Capaldo, Vuskovic, Elfadli, Gocholeishvili, Sambi Lokonga, Remberg, Muheim, Philippe, Glatzel, Dompe

FC KÖLN - HAMBURG SV MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

FC KÖLN – HAMBURG MAÇ ÖN İZLEMESİ | BUNDESLIGA

FC Köln, son altı resmi maçının dört tanesini kaybetti; ancak bu yenilgilerin hepsi Bundesliga'daki mevcut ilk dört takıma karşı gerçekleşti. RB Leipzig ve VfB Stuttgart, Köln'e sezonun ilk iki mağlubiyetini tattırırken, Borussia Dortmund ve Bayern Münih de bu listeye sonradan eklendi.

Çarşamba günü DFB-Pokal'da Bayern Münih'e 4-1 yenilmeleri Köln için moral bozucu oldu; ancak bu durum, takımın tüm enerjisini yalnızca Bundesliga mücadelelerine yönlendirmesine olanak sağladı. Sezonun ilk sekiz lig maçında 11 puan toplayan Lukas Kwasniok'un öğrencileri, beklentilerin üzerinde bir performans sergileyerek daha iyi sonuçlar elde etmeyi hedefliyor.

Son dönemde Dortmund ve Stuttgart'a karşı aldıkları yenilgiler, yalnızca tek gol farkıyla geldi. Bu da Köln'ün rakipleriyle hâlâ rekabet edebilecek seviyede olduğunu gösteriyor. Ev sahibi ekip, Pazar günü RheinEnergieStadion'da Hamburg karşısında galibiyet arayacak.

Hamburg ise Pazar maçına iyi bir moral ile çıkacak. Bundesliga'da alt sıralarda yer alan ekip, son olarak Heidenheim'i 1-0 yenerek DFB-Pokal'a galibiyetle başladı ve iki maçlık mağlubiyet serisini sonlandırdı. RB Leipzig'e 2-1, VfL Wolfsburg'a 1-0 yenilen Hamburg, gol yollarında sezon başında zorlanıyor; sekiz maçta yalnızca 7 gol atabildiler ve bu sayı, ligin son sırasında bulunan Borussia Mönchengladbach'tan bir fazla.

Hamburg, Köln ile olan geçmiş maçlarından da moral bulabilir. Geçen sezon ikinci ligde oynanan karşılaşmalarda RheinEnergieStadion'da deplasmanda 2-1 galip gelmişlerdi. Pazar gününe girerken, hem deplasmandaki galibiyet hem de son DFB-Pokal zaferiyle moralli olarak sahaya çıkacaklar.

FC Köln ise son dokuz karşılaşmasında sadece bir yenilgi aldı ve bu süreçte altı galibiyet elde etti. Taraftar desteğini arkasına alacak olan ev sahibi ekip, Hamburg karşısında form grafiğini düzeltmek ve ligde puanını artırmak için sahada olacak.

ASpor CANLI YAYIN

