Ziraat Türkiye Kupası
Hoffenheim - Köln maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Almanya Bundesliga

Hoffenheim - Köln maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Almanya Bundesliga

Bundesliga'da 2025-2026 sezonu büyük heyecanla devam ediyor. 6. hafta maçında Hoffenheim ile Köln kozlarını paylaşacak. Ligde başarı hedefleyen iki takım da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Peki, Hoffenheim - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 03 Ekim 2025 Cuma 14:19 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2025 Cuma 14:19
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hoffenheim - Köln maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Almanya Bundesliga

Hoffenheim - Köln maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Bundesliga'da 2025-2026 sezonu heyecanı sürüyor. Sezonun 6. hafta maçında Hoffenheim, evinde Köln'ü ağırlayacak. Bundesliga'da daha ligin ilk haftalarında kızışan rekabet kulüpleri kamçılarken iki takım da karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Hoffenheim - Köln maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hoffenheim - Köln MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hoffenheim - Köln maçı 3 Ekim Cuma günü saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve TiviBu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Hoffenheim - Köln MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Hoffenheim: Baumann; Coufal, Hranac, Chaves, Bernardo; Avdullahu, Tohumcu; Prass, Kramaric, Toure; Asllani

Köln: Schwabe; Schmied, Martel, Hubers; Sebulonsen, Johannesson, Krauss, Kaminski, Maina; Thielmann, Ache

