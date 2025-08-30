CANLI SKOR ANA SAYFA
Hoffenheim - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Almanya Bundesliga

Bundesliga'da 2025-2026 sezonu büyük heyecanla devam ediyor. 2. hafta maçında Hoffenheim ile Eintracht Frankfurt kozlarını paylaşacak. Ligde başarı hedefleyen iki takım da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Peki, Hoffenheim - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2025 Cumartesi 13:29
Hoffenheim - Eintracht Frankfurt maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da 2025-2026 sezonu heyecanı sürüyor. Sezonun 2. hafta maçında Hoffenheim, evinde Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak. Weser-Stadion'da oynanacak karşılaşmada Robin Braun düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Hoffenheim - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hoffenheim - Eintracht Frankfurt MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hoffenheim - Eintracht Frankfurt maçı 30 Ağustos Cumartesi günü saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve TiviBu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Hoffenheim - Eintracht Frankfurt MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Hoffenheim: Baumann; Promel, Chaves, Akpoguma, Bernardo; Tohumcu, Avdullahu, Kramaric; Asllani, Lemperle, Toure

Eintracht Frankfurt: Zetterer; Kristensen, Koch, Collins, Theate; Larsson, Chaibi; Doan, Uzun, Bahoya; Burkardt

