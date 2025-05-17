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Haberler Almanya Bundesliga Freiburg - Eintracht maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Freiburg - Eintracht maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 34. haftada Freiburg ile Eintracht karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Freiburg - Eintracht maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2025 Cumartesi 09:40
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Freiburg - Eintracht maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Freiburg - Eintracht maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Freiburg ile Eintracht kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Freiburg - Eintracht maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FREIBURG - EINTRACHT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Freiburg - Eintracht maçı 17 Mayıs Cumartesi günü saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports MAX 1 ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

FREIBURG - EINTRACHT MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Freiburg: Atubolu; Rosenfelder, Ginter, Lienhart, Makengo; Osterhage, Eggestein; Doan, Holer, Grifo; Adamu

Eintracht Frankfurt: Trapp; Collins, Koch, Theate; Kristensen, Larsson, Skhiri, Brown; Knauff, Bahoya; Ekitike

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