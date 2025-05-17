Freiburg - Eintracht maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Freiburg - Eintracht maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Freiburg ile Eintracht kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Freiburg - Eintracht maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FREIBURG - EINTRACHT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Freiburg - Eintracht maçı 17 Mayıs Cumartesi günü saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports MAX 1 ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

FREIBURG - EINTRACHT MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Freiburg: Atubolu; Rosenfelder, Ginter, Lienhart, Makengo; Osterhage, Eggestein; Doan, Holer, Grifo; Adamu

Eintracht Frankfurt: Trapp; Collins, Koch, Theate; Kristensen, Larsson, Skhiri, Brown; Knauff, Bahoya; Ekitike

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