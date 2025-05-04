Freiburg-Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Freiburg-Bayer Leverkusen maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Freiburg-Bayer Leverkusen kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Freiburg-Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Freiburg-Bayer Leverkusen MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Freiburg-Bayer Leverkusen maçı 4 Mayıs Pazar günü saat 18.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports Max 1 ve TiviBu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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