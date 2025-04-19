Mainz - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Mainz - Wolfsburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Mainz ile Wolfsburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mainz - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Mainz - Wolfsburg MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Mainz - Wolfsburg maçı 19 Nisan Cumartesi günü saat 16.30'da beIN Connect ve TiviBu Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Mainz - Wolfsburg MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Mainz: Zentner; Da Costa, Jenz, Kohr; Caci, Sano, Lee, Nordin; Hong, Veratsching, Weiper

Wolfsburg: Grabara; Fischer, Vavro, Odogu; Kaminski, Dardai, Arnold, Maehle; Wimmer, Wind, Amoura

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...