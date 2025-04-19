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Haberler Almanya Bundesliga Mainz - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Mainz - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 30. haftada Mainz ile Wolfsburg karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Mainz - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2025 Cumartesi 11:34
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Mainz - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Mainz - Wolfsburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Mainz ile Wolfsburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mainz - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Mainz - Wolfsburg MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Mainz - Wolfsburg maçı 19 Nisan Cumartesi günü saat 16.30'da beIN Connect ve TiviBu Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Mainz - Wolfsburg MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Mainz: Zentner; Da Costa, Jenz, Kohr; Caci, Sano, Lee, Nordin; Hong, Veratsching, Weiper

Wolfsburg: Grabara; Fischer, Vavro, Odogu; Kaminski, Dardai, Arnold, Maehle; Wimmer, Wind, Amoura

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