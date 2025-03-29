CANLI İZLE | Bayern Münih-St. Pauli maçı hangi kanalda ve saat kaçta? (Bundesliga)

Bayern Münih-St. Pauli maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Bundesliga'nın 27. haftasında Bayern Münih ile St. Pauli karşı karşıya gelecek. Vincent Kompany yönetiminde bu sezonu şampiyon olarak tamamlamak isteyen Alman devi, 26 hafta sonunda 62 puanla 1. sırada yer alıyor. En yakın takipçisi Bayer Leverkusen'in kazandığı haftada hata yapmak istemeyen Bayern Münih, kümede kalma mücadelesi veren rakibini yenerek puan farkını tekrar 6'ya çıkartmayı hedefliyor. Peki, Bayern Münih-St. Pauli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAYERN MUNIH-ST. PAULI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bundesliga'nın 27. haftasında oynanacak Bayern Münih-St. Pauli maçı 29 Mart Cumartesi günü saat 17.30'da başlayacak. Allianz Arena'da oynanacak mücadele beIN Sports 3 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.