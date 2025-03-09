Hoffenheim-Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Hoffenheim-Heidenheim maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Hoffenheim-Heidenheim kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hoffenheim-Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Hoffenheim-Heidenheim MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Hoffenheim-Heidenheim maçı 9 Mart Pazar günü saat 19.30'da beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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