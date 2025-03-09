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Haberler Almanya Bundesliga Hoffenheim-Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Hoffenheim-Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 25. haftada Hoffenheim-Heidenheim karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Hoffenheim-Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2025 Pazar 10:50
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Hoffenheim-Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Hoffenheim-Heidenheim maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Hoffenheim-Heidenheim kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hoffenheim-Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Hoffenheim-Heidenheim MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Hoffenheim-Heidenheim maçı 9 Mart Pazar günü saat 19.30'da beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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