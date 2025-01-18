Stuttgart - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Stuttgart - Freiburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Stuttgart ile Freiburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Stuttgart - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

STUTTGART - FREIBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Stuttgart - Freiburg maçı 18 Ocak Cumartesi günü saat 17.30'da beIN Connect ve TiviBu Spor 2 ekranlarından yayınlanacak.

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