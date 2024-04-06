Heidenheim 3-2 Bayern Münih (MAÇ SONUCU-ÖZET) | B. Münih deplasmanda bozguna uğradı!

Almanya Bundesliga'nın 28. hafta karşılaşmasında Heidenheim sahasında Bayern Münih'i ağırladı. Gol düellosuna sahne olan mücadele, ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.

B. Münih'in gollerini Harry Kane ve Serge Gnabry kaydederken; Heidenheim bu gollere Kevin Sessa ve Tim Kleindienst (2) ile karşılık verdi.

Bu sonucun ardından üst üste 2. kez mağlup olan Bayern Münih, 60 puanda kaldı. 6 maç sonra kazanan Heidenheim ise 33 puana yükseldi.

Ligin 29. haftasında B. Münih sahasında Köln'ü ağırlayacak. Heidenheim ise deplasmanda Bochum'la karşılaşacak.