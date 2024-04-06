Haberler Almanya Bundesliga Heidenheim 3-2 Bayern Münih (MAÇ SONUCU-ÖZET) | B. Münih deplasmanda bozguna uğradı!

Heidenheim 3-2 Bayern Münih (MAÇ SONUCU-ÖZET) | B. Münih deplasmanda bozguna uğradı!

Almanya Bundesliga'nın 28. haftasında Bayern Münih deplasmanda Heidenheim'a konuk oldu. Bavyera temsilcisi maçta 2-0 öne geçse de, mücadeleyi 3-2'lik skorla kaybetti.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2024 Cumartesi 18:28
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Heidenheim 3-2 Bayern Münih (MAÇ SONUCU-ÖZET) | B. Münih deplasmanda bozguna uğradı!

Almanya Bundesliga'nın 28. hafta karşılaşmasında Heidenheim sahasında Bayern Münih'i ağırladı. Gol düellosuna sahne olan mücadele, ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.

B. Münih'in gollerini Harry Kane ve Serge Gnabry kaydederken; Heidenheim bu gollere Kevin Sessa ve Tim Kleindienst (2) ile karşılık verdi.

Bu sonucun ardından üst üste 2. kez mağlup olan Bayern Münih, 60 puanda kaldı. 6 maç sonra kazanan Heidenheim ise 33 puana yükseldi.

Ligin 29. haftasında B. Münih sahasında Köln'ü ağırlayacak. Heidenheim ise deplasmanda Bochum'la karşılaşacak.

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