Haberler Almanya Bundesliga Eintracht Frankfurt - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Eintracht Frankfurt - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 26. haftada Eintracht Frankfurt ile Bochum karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Eintracht Frankfurt - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2023 Cuma 09:55 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2023 Cuma 10:00
Eintracht Frankfurt - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Eintracht Frankfurt - Bochum maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Eintracht Frankfurt ile Bochum kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Eintracht Frankfurt - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EINTRACHT FRANKFURT - BOCHUM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Eintracht Frankfurt - Bochum maçı 31 Mart Cuma günü saat 21.30'da TiviBu Spor 1 ve beIN Sports 5'te canlı yayınlanacak.

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EINTRACHT FRANKFURT - BOCHUM MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Eintracht Frankfurt

Trapp; Jakic, Hasebe, Ndicka; Knauff, Rode, Sow, Max; Kamada, Gotze; Kolo Muani

Bochum

Riemann; Osei-Tutu, Ordets, Masovic, Stafylidis; Osterhage, Losilla, Stoger; Asano; Antwi-Adjei, Hofmann

ASpor CANLI YAYIN

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