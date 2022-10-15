Haberler Almanya Bundesliga Wolfsburg Borussia Mönchengladbach: 2-2 | MAÇ SONUCU ÖZET

Wolfsburg Borussia Mönchengladbach: 2-2 | MAÇ SONUCU ÖZET

Almanya Bundesliga'da Wolfsburg ve Borussia Mönchengladbach karşı karşıya geldi. Mücadele, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2022 Cumartesi 19:56 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2022 Cumartesi 19:57
Wolfsburg Borussia Mönchengladbach: 2-2 | MAÇ SONUCU ÖZET

Bundesliga'da gol düellosuna sahne olan maçtan kazanan çıkmtı. Wolfsburg ve Borussia Mönchengladbach'ın kozlarını paylaştığı maç, 2-2 berabere bitti.

Maçın golleri Wolfsburg adına 43' Gerhardt, 69' Ömer Marmuş'tan geldi.

Borussia Mönchengladbach'ın golleriyse 13', 47' Marcus Thuram'dan geldi.

Bu sonuçla ev sahibi Wolfsburg, 10 punla 13. sırada yer aldı. Borussia Mönchengladbach ise 16 puanla, 6. sırada kendine yer buldu.

Wolfburg, gelecek hadta Bayer Leverkusen'e konuk olacak. Borussia Mönchengladbach ise evinde Frakfurt'u ağırlayacak.

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