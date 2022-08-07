Haberler Almanya Bundesliga Ozan Kabak'tan Stefan Kuntz'a övgü! "Milli Takım'a iyi bir hava getirdi"

Ozan Kabak'tan Stefan Kuntz'a övgü! "Milli Takım'a iyi bir hava getirdi"

TSG Hoffenheim formasıyla ilk Bundesliga maçına çıkan milli futbolcu Ozan Kabak, tekrardan Bundesliga’da forma giydiği için mutlu olduğunu belirtirken, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz hakkında da övgü dolu ifadeler kullandı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2022 Pazar 12:52
Ozan Kabak'tan Stefan Kuntz'a övgü! "Milli Takım'a iyi bir hava getirdi"

Almanya Bundesliga´da 2022/2023 sezonun ilk haftasında Borussia Mönchengladbach, TSG Hoffenheim'ı konuk etti. Borussia-Park Stadı'nda 49 bin 659 futbolseverin önünde oynanan maçı ev sahibi ekip, 3-1 kazanarak sezona galibiyetle başladı. Karşılaşmada geçtiğimiz temmuz ayında Eintracht Frankfurt'un U19 takımından TSG Hoffenheim'a transfer olan Muhammed Mehmet Damar, maçın 80'inci dakikasında Christoph Baumgartner'in yerine oyuna dahil olarak, ilk kez Bundesliga'da forma giymiş oldu. Milli futbolcu Ozan Kabak ise ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika forma giydi. Karşılaşmanın ardından Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulunan Ozan Kabak, mücadeleyi, "Bugün bir talihsizlik yaşadık. Uzun süre bir kişi eksik oynadık ama iyi mücadele ettik. Öne de geçtik aslında ama olmadı. Mağlubiyetten dolayı üzgünüz. İnşallah gelecek maçta kazanırız" şeklinde değerlendirdi.

"BUNDESLIGA'YI OYUN STİİLİME YAKIŞTIRIYORUM"
Transfer konusunda tercihini Bundesliga'dan yana kullanma sebeplerini de açıklayan Ozan Kabak, "Bundesliga'ya geri döndüğüm için çok mutluyum. Bundesliga'yı oyun stilime yakıştırıyorum, keyif de alıyorum oynarken. Ayrıca Bundesliga'da genç oyunculara daha çok şans verildiği için, gelişime katkı verdiği için evet, tercihlerim Bundesliga´dan yana oluyor" cevabını verdi.

"BU YENİLGİDEN BAĞIMSIZ BENİM İÇİN İYİ BİR BAŞLANGIÇ OLDU"
Hoffenheim formasıyla iyi bir başlangıç yaptığını aktaran milli oyuncu, "Bu yenilgiden bağımsız olarak evet, geçen hafta Almanya Kupası'nda rakibimiz olan SV Rödinghausen'e gol atmam, bu maçta ilk 11 oynamam iyi oldu. Benim için iyi bir yeni başlangıç oldu. İnşallah önümüzdeki birkaç yılda kendimi Hoffenheim'da düzenli olarak geliştiririm ve daha sonraki yıllarda da Avrupa´nın daha üst takımlarına sıçrayış yapabilirim" ifadelerine yer verdi.

"STEFAN HOCA MİLLİ TAKIMA İYİ BİR HAVA GETİRDİ"
Milli takımın son durumuyla ilgili de açıklamalarda bulunan Kabak, "Stefan hoca gerçekten çok iyi hava getirdi milli takıma. Şimdiye kadar da iyi maçlarda çıkarttık. Kendisine güveniyoruz, kendisi de bize güveniyor, inşallah gelecekte güzel maçlar, güzel turnuvalar yaşarız" ifadelerini kullandı.

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