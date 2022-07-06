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TRANSFER HABERLERİ | Sebastien Haller Borussia Dortmund'da!

Bundesliga ekibi Borussia Dortmund yeni sezon için iddialı bir kadro oluşturmak için transfer harekatını sürdürüyor. Hücum hattında Erling Haaland ile yollarını ayıran sarı-siyahlılar, Sebastien Haller'i kadrosuna kattığını duyurdu. İşte detaylar...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2022 Çarşamba 20:09
TRANSFER HABERLERİ | Sebastien Haller Borussia Dortmund'da!

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Borussia Dortmund, Ajax'ta forma giyen Sebastien Haller'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Fildişi Sahilli santrfor ile dört yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

Haller'in yeni sezonda 9 numaralı formayı giyeceği aktarıldı.

Almanya basınında yer alan haberlere göre, Borussia Dortmund, Manchester City'ye transfer olan Norveçli Erling Haaland'ın boşluğunu doldurmayı planladığı Haller için Ajax'a 31 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.

Geçen sezon Ajax formasıyla ligde 21 golle krallık yarışını zirvede tamamlayan Haller, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 8 maçta 11 kez ağları sarsmıştı.

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