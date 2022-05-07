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Greuther Fürth 1-3 Dortmund (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında Greuther Fürth sahasında Borussia Dortmund'u ağırladı. Karşılaşmayı 3-1 kazanan deplasman ekibi 3 puanı hanesine yazdırdı. Dortmund'a galibiyeti getiren golleri Julian Brandt (2) ve Felix Passlack kaydetti. Greuther Fürth'ün tek golü Jessix Ngankam'dan geldi. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2022 Cumartesi 18:53
Greuther Fürth 1-3 Dortmund (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Bundesliga'da Borussia Dortmund, Greuther Fürth ile deplasmanda karşılaştı. Ligin 33. haftasında oynanan karşılaşmayı Borussia Dortmund, 3-1'lik skorla kazandı.

Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 26 ve 72. dakikalarda Julian Brandt ile 77. dakikada Felix Passlack kaydetti. Greuther Fürth'ün tek golü 70. dakikada Jessix Ngankam'dan geldi.

Bu sonucun ardından Borussia Dortmund puanını 66'ya yükseltti. Daha önce ligden düşmesi kesinleşen Greuther Fürth ise 18 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Borussia Dortmund, Hertha Berlin ile karşılaşacak. Greuther Fürth ise ligin son haftasında Augsburg deplasmanına gidecek.


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