Haberler Almanya Bundesliga Wolfsburg Greuther Fürth maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Wolfsburg Greuther Fürth maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga'nın 21. haftasında küme düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada Wolfsburg sahasında Greuther Fürth'ü konuk edecek. Futbolseverler, Wolfsburg Greuther Fürth maçının saatini, gününü, yayıncısını merak ediyor. Peki, Wolfsburg Greuther Fürth maçı saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2022 Pazar 17:08
Wolfsburg Greuther Fürth maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga'nın 21. hafta karşılaşmasında Wolfsburg ile Greuther Fürth kozlarını paylaşacak. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...

WOLFSBURG GREUTHER FURTH MUHTEMEL 11'LER

Wolfsburg: Casteels; Lacroix, Bornauw, Brooks; Baku, Arnold, Vranckx, Roussillon; Lukebakio, Kruse; Wind.

G. Fürth: Linde; Meyerhofer, Griesbeck, Viergever, Itter; Seguin, Christiansen, Tillman; Dudziak; Hrgota, Leweling.

WOLFSBURG GREUTHER FÜRTH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK❓

📺Volkswagen Arena'da oynanacak ve hakem Martin Petersen'in yöneteceği Wolfsburg - Greuther Fürth maçı saat 19.30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.

DİĞER
Son dakika... Galatasaray'dan Diagne'ye Gervinho formülü! Yıldız isme talip çıkmayınca...
Açılışını Başkan Erdoğan yapmıştı! Prof Dr. Teoman Duralı Tünelleri ile 30 dakikalık yol 5 dakikaya indi! Yıllık 155,2 milyon tasarruf!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor