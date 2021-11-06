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Leipzig - Borussia Dortmund: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın 11. haftasında Leipzig ile Borussia Dortmund, zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede karşı karşıya geldi. Red Bull Arena'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi Leipzig, 2-1'lik skorla kazandı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2021 Cumartesi 22:29
Leipzig - Borussia Dortmund: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Ligin 11. haftasında şampiyonluğu hedefleyen iki takım olan Leipzig ve Borussia Dortmund Red Bull Arena'da kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Leipzig 2-1 kazanarak önemli bir 3 puanı hanesine yazdırmış oldu.

Maçta gol perdesini Leipzig adına 29. dakikada Nkunku açtı. Bu gole Dortmund cephesinden cevap, 52. dakikada Reus'tan gelse de maçta son sözü 68'de Poulsen söyledi. Mücadele 2-1 sona erdi.

Bu sonucun ardından Leipzig puanını 18'e yükseltti. Dortmund ise 24 puanda kaldı.

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