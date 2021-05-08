Haberler Almanya Bundesliga Borussia Dortmund - RB Leipzig: 3-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

- RB : 3-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'da sezonu ilk 4'te bitirip 'ne katılma mücadelesi veren , 32. haftada ağırladığı 2'nci sıradaki 'i 3-2 mağlup etti. 'ne katılma yolunda kritik bir galibiyet alan 'un gollerini ve (2) kaydetti.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 18:56
Borussia Dortmund - RB Leipzig: 3-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nın 32. haftasında ile RB karşı karşıya geldi. Ev sahibi , zorlu maçtan 3-2 galip ayrılıp 'ne katılma iddiasını son 2 maça taşıdı.

Dortmund'un gollerini 7'de ile 51 ve 87'de kaydederken, Leipzig'in sayıları 63'te ile 77'de 'dan geldi.

Dortmund bu sonuçla puanını 58'e yükseltip maç fazlasıyla 4. sıraya tırmandı. Bu sonuçla şampiyonluğu 'e kaptıran Leipzig ise 64 puanda kaldı.

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