Borussia Dortmund - RB Leipzig: 3-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın 32. haftasında Borussia Dortmund ile RB Leipzig karşı karşıya geldi. Ev sahibi Dortmund, zorlu maçtan 3-2 galip ayrılıp Şampiyonlar Ligi'ne katılma iddiasını son 2 maça taşıdı.

Dortmund'un gollerini 7'de Marco Reus ile 51 ve 87'de Jadon Sancho kaydederken, Leipzig'in sayıları 63'te Lukas Klostermann ile 77'de Dani Olmo'dan geldi.

Dortmund bu sonuçla puanını 58'e yükseltip maç fazlasıyla 4. sıraya tırmandı. Bu sonuçla şampiyonluğu Bayern Münih'e kaptıran Leipzig ise 64 puanda kaldı.