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Son dakika spor haberi: 'da şampiyon oldu

Son dakika spor haberi:  'nın 32. hafta mücadelesinde 'in deplasmanda 'a 3-2 mağlup olmasının ardından üst üste 9. şampiyonluğunu ilan etti.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 18:29 Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 18:59
Son dakika spor haberi: Bundesliga'da Bayen Münih şampiyon oldu

Almanya 'nın 32. haftasında , sahasında 'i 3-2 mağlup etmesinin ardından lider şampiyonluğu garantiledi.

Bundesliga'da şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta Borussia Dortmund, Signal Iduna Park'ta RB Leipzig'i konuk etti. Mücadeleden Dortmund 3-2 galip ayrılınca, Leipzig ile puan farkı 7 olan Bayern Münih, sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Münih, üst üste 9, toplamda 31. şampiyonluğuna ulaştı.

Bayern Münih, ligin 32. haftasında bu akşam saat 19.3'da Borussia Mönchengladbach ile karşılaşacak.

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